Двадцать четвертого сентября в Германии 19-й раз в ее современной истории пройдут выборы в Бундестаг, результат которых определит политическую жизнь крупнейшей экономики Европы на ближайшие четыре года. Их главной неожиданностью может стать успех недавно появившейся популистской «Альтернативы для Германии» – ультраправой партии не было в парламенте Германии со времен Третьего рейха. Кроме того, неизвестно, в каком составе будет сформирована правящая коалиция. На третье место, которое будет иметь решающее значение для переговорного процесса, претендуют сразу четыре партии.

Победитель без сюрприза

Социологические опросы показывают, что из 42 партий, которые примут участие в выборах, реальные шансы преодолеть пятипроцентный барьер имеют семь объединений: выступающие блоком центристские Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, Социал-демократическая партия Германии, Левая партия, либеральная Свободная демократическая партия, Зеленые и правопопулистская «Альтернатива для Германии».

Возглавляемый нынешним канцлером Ангелой Меркель блок ХДС/ХСС, выигравший на трех последних парламентских выборах, наверняка выиграет их и на этот раз, а сама Меркель должна сохранить за собой пост канцлера. Последние опросы общественного мнения показывают, что христианских демократов готовы поддержать 36–38% немецких граждан. Их традиционные исторические противники социал-демократы под руководством Мартина Шульца могут рассчитывать на поддержку 22–25% избирателей. Остальные партии могут получить голоса от 8% до 12% жителей Германии каждая.

Правая угроза

Партия «Альтернатива для Германии» была создана в 2013 году на волне общеевропейского всплеска интереса к движениям евроскептиков. Первоначально движение делало ставку на критику только экономической повестки правительства, требуя меньшей интеграции в рамках ЕС и отказа от евро в пользу марки, однако с развитием миграционного кризиса сместило основной акцент на антииммигрантские и антиисламские лозунги.

Помимо этого, отдельные представители партии выступали с призывами перестать излишне стыдиться на национальном уровне своей роли во Второй мировой войне и публично говорили о «доблести» нацистских солдат.

@widget type=reference id=102

На первых же федеральных выборах, в которых партия приняла участие всего лишь через несколько месяцев после создания, «Альтернативе» не хватило совсем немного, чтобы попасть в парламент (за нее было отдано 4,7% голосов). Впоследствии партия принимала участие в региональных выборах в 2014, 2015 и 2016 годах и обеспечила себе представительство в большинстве региональных парламентов, при этом год от года показывая все более высокие результаты.