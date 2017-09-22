В Сирии 2 августа погиб капитан ГРУ Курбан Касумов. Об этом сказано в группе «ВКонтакте» «Герои России», пишет Conflict Intelligence Group (CIT).

https://twitter.com/CITeam_ru/status/911154726103846912

В группе «Герои России» также опубликовали медали, которыми был награжден Касумов, в частности, медаль «За освобождение Пальмиры». На опубликованной фотографии надгробия офицера также имеется изображение Пальмиры.

Минобороны не сообщало о гибели офицера. На начало сентября ведомство признало гибель в Сирии 36 военных.

По оценке Reuters, с начала года в Сирии погибли как минимум 40 россиян. В 2015–2016 года там погибли 36 военных из России, писало агентство.