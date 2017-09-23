Вряд ли будет преувеличением сказать, что новости об американских технических инновациях мгновенно расходятся по всей планете. Презентация нового айфона, выход новой версии Windows, очередной проект SpaceX – об этом сообщают все крупные СМИ во всех странах независимо от того, в каких отношениях с Вашингтоном состоит страна и что думают об американском руководстве в редакции СМИ.

Из этого правила есть одно исключение – Северная Корея. Ни об айфонах, ни о SpaceX, ни даже о Windows ни в «Нодон синмун», ни по центральному телевидению КНДР не сообщают. Последнее особенно интересно, ведь Windows пользуется вся страна, причем правительство поощряет использование английской версии – корейская переведена в соответствии с правилами южнокорейской орфографии, и Пхеньян считает, что система на английском будет менее неблагонадежна.

Тем не менее все технические инновации главного врага (США) в КНДР систематически игнорируются. В этой статье я хотел бы рассказать о том, как, наверное, самый символически значимый американский проект – высадка на Луну – десятилетиями замалчивался в КНДР, и при каких обстоятельствах и когда Северная Корея решила все-таки о высадке упомянуть.