МВД задержало десять сотрудников трех интернет-магазинов наркотиков, торговавших на платформе RAMP (Russian anonymous marketplace). Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.

Как следует из ее сообщения, задержаны распространители наркотиков из магазина AS и контрабандисты, перевозившие наркотики из Бельгии для продажи их через магазины LAMBO и «Ламборджини».

В сумме у них изъяли 8 килограмм наркотических средств, а также почти 11 тысяч марок с нанесенным на них ЛСД.

Возбуждено семь уголовных дел, по которым максимальный срок предусматривает пожизненное лишение свободы, сообщили в МВД.

МВД отчиталось о закрытии RAMP 19 сентября. Площадка оказалась недоступна еще в июле, но тогда причины не назывались.