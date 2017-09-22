Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил журналиста «Радио Свобода» и автора проекта «Крым.Реалии» Николая Семену к 2,5 годам условно за статью о блокаде Крыма, сообщает издание.

Обвинение просило для журналиста три года условно. Семену признали виновным в призывах к сепаратизму (статья 280.1 УК РФ). Ему также назначили три года испытательного срока и запретили в течение этого времени заниматься публичной деятельностью; компьютер журналиста конфисковали.

Семена не признал свою вину. В заключительном слове он подчеркнул, что, если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.

Поводом для возбуждения дела стала статья «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма», опубликованная на портале «Крым. Реалии». В апреле 2016 года ФСБ провела обыск в доме Семены, спустя месяц ему предъявили официальное обвинение.

Прокуратура Крыма заявила, что в статье содержатся высказывания, «призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции». Как подчеркивал сам журналист, в своих произведениях реализовывал право на «свободное выражение мнения». Правозащитный центр «Мемориал» признал дело Семены политически мотивированным.