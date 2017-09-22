Крупнейший в мире ритейлер Walmart тестирует доставку продуктов прямо в холодильники покупателей. Как сообщается в блоге компании, первые испытания прошли в Кремниевой долине. В них добровольно участвовали клиенты компании August Home. Это производитель смарт-замков, «умных» дверных звонков и других устройств для безопасности дома. Пока что это единственный партнер Walmart в этом проекте.

Предполагается, что новая услуга будет работать так: клиент, у которого установлены устройства August Home, заказывает продукты на сайте Walmart и дает одноразовый код доступа в свой дом. Курьер при доставке звонит в дверь и, если ему не отвечают, открывает замок с помощью пароля, заходит в кухню и раскладывает продукты в холодильнике.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=8bOuVjbcTgs

Walmart обещает, что владелец дома сможет контролировать весь процесс от начала до конца. Когда курьер позвонит в дверь, заказчик получит уведомление на смартфон. Затем он сможет наблюдать за курьером внутри дома с помощью камер – через приложение August Home. Когда курьер уйдет, дверь в дом автоматически заблокируется, и клиент получит соответствующее уведомление. Стоимость услуги Walmart не уточнила. Из сообщения компании следует, что в будущем она планирует использовать такую доставку не только для продовольствия, но и для других заказов. Ритейлер признает, что это подойдет не всем. В качестве альтернативы он предлагает доставку не в дом, а в гараж.

Walmart сейчас активно изучает новые способы доставки. В июне компания предложила своим сотрудникам доставлять онлайн-заказы клиентам по пути домой. В нескольких городах компания тестировала доставку с помощью сервиса такси Uber. Как пишет агентство Reuters, Walmart пытается обойти интернет-ритейлера Amazon, который запустил в ряде стран сервис Prime Now – доставку продуктов до двери в течение часа после заказа.