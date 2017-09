Мы, вроде, знаем все это из учебников. Как люди перешли от охоты и собирательства к оседлому образу жизни, выращиванию сельскохозяйственных культур и фермерству? Большинство полагает, что это случилось вследствие «великих одомашниваний» – животных и растений. Считается, что именно сельское хозяйство и оседлость привели в конечном итоге к появлению городов, государств и далее – законов и всего того, что мы зовем цивилизацией. Однако антрополог Джеймс Скотт оспаривает сложившееся представление. В своей новой книге «Против зерна» (Against the Grain: A Deep History of the Earliest States), вышедшей в прошлом месяце, он настаивает на том, что одомашнивание растений нельзя считать отправной точкой цивилизации, потому что еще несколько тысяч лет после этого человек продолжал кочевать – этот образ жизни был более здоровым, богатым и имел другие преимущества перед оседлостью, которую мы считаем более «развитой».

Наш вид Homo sapiens появился около 200 тысяч лет назад. Большую часть существования человек разумный занимался охотой и собирательством, и только 12 тысяч лет назад настал «момент», который поделил историю на «до» и «после», – Неолитическая революция. Скотт характеризует его как адаптацию целого «пакета» сельскохозяйственных инноваций, самыми важными из которых было одомашнивание коров и свиней и переход от кочевничества к выращиванию растительных культур. Прежде всего это были зерновые – рис, пшеница, ячмень, кукуруза. Они по сей день остаются ключевыми составляющими диеты человека. Употребление зерновых способствовало росту населения, возникновению первых поселений, городов и следовательно – развитию государства и общества. По крайней мере, так мы привыкли думать.

«Против зерна» предлагает более сложную картину, согласно которой прогресс не был таким линейным. Новейшие археологические исследования показывают, что что между оседлостью и одомашниванием растений и животных был огромный временной зазор – 4 тысячи лет. Примерно столько наши предки, уже научившиеся выращивать урожай и догадавшиеся разводить животных ради еды, продолжали кочевать. Человек совершенно не спешил закрепиться на одном месте, пишет Скотт, у него была масса времени, чтобы оценить, какой образ жизни лучше.