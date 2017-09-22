Исследования неоднократно подтверждали, что здоровье и продолжительность жизни прямо связаны с физической активностью. В частности, она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний – для этого может быть достаточно даже простой ходьбы. Кроме того – снижает риск онкологических заболеваний и психических расстройств.

Есть и обратная зависимость. В Великобритании, где 20–25% населения ведут малоподвижный образ жизни (менее 30 минут умеренной физической активности в неделю), с этой тенденцией связывают около 15% смертей, более 40% серьезных заболеваний. Экономический ущерб страны превышает 7 млрд фунтов в год ($10 млрд).

Новое масштабное исследование, подготовленное канадскими учеными, подтвердило, что пользу приносят не только занятия спортом, но и другие виды деятельности – включая домашнюю работу. Результаты опубликовал медицинский журнал Lancet. Вот его основные тезисы.

Что узнали?

В исследовании участвовали жители 17 стран – Канады, Швеции, Южной Африки, Китая, Зимбабве и других. Авторы специально подобрали государства с разным уровнем доходов. Они также привлекли людей как из городской, так и сельской среды. В общей сложности – более 130 тысяч человек в возрасте от 35 лет.

Исследования продолжались с 2003 по 2010 годы. Авторы оценивали уровень физической активности участников, сопоставляя эти данные с уровнем смертности и развитием сердечно-сосудистых заболеваний (на момент начала эксперимента, таких болезней у участников не было).

Результаты показали, что даже умеренный уровень активности (30 минут в день или 150 минут в неделю, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения) снижает риск заболеваний и преждевременной смерти. Если перенести это на глобальный масштаб, это означало бы, что можно было бы предотвратить 1 из 12 случаев преждевременной смерти, 1 из 20 сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с высоким уровнем активности (более 750 минут в неделю) позитивный эффект был еще выше.

Данные соотносятся с рекомендациями ВОЗ, которая советует взрослым, как минимум, 150 минут умеренной физической активности в неделю (а также силовые тренировки, как минимум, дважды в неделю). Организация отмечала, что это может быть как спорт, так и домашняя работа, ходьба и другие виды активности.

Что полезно?

Виды деятельности связаны с уровнем экономического развития страны. В менее развитых странах физическая активность больше связана с работой, более развитых – с досугом. Она также снижается благодаря техническим средствам (как пояснил автор исследования, профессор университета Саймона Фрезера Скотт Лир, «люди перестают подметать пол вручную, и покупают пылесос»).

Хотя в целом, по его словам, физическая активность, связанная с работой, в том числе домашней, также полезна. Многие люди, как отмечает Лир, жалуются, что им не хватает времени для тренировок, но их вполне могут дополнить домашние дела.

«Сходить в спортзал – это здорово, но мы проводим там ограниченное время, – говорит он. – Если можно, например, пойти пешком на работу, это тоже пойдет на пользу. А если не хватает времени на долгие прогулки, можно добавить домашние дела – например, пропылесосить пол. Домашняя работа тоже считается».

По его мнению, можно улучшить ситуацию даже небольшими изменениями в привычных занятиях. Например, совещания с небольшим числом людей можно заменить прогулками (вместо того, чтобы сидеть в помещении), а при прогулке в парке с детьми играть вместе с ними (не просто присматривать за ними, сидя на скамейке). «Если вы двигаетесь, это уже идет на пользу, – подчеркивает Лир. – Это в любом случае лучше, чем сидеть. Чтобы быть физически активным, совсем не обязательно потеть и задыхаться».