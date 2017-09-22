Стоимость акций Apple с 18 сентября упала на 5,2%. Капитализация, таким образом, сократилась на $43 млрд. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ, пишет Financial Times.

Отмечается, что это наибольшее падение акций компании в цене с конца апреля.

За 22 сентября стоимость акций упала на 1,6%.

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Акции Apple дешевеют из-за новостей о наличии проблем с сотовой сетью у новых iWatch. Продажи часов начались 22 сентября. Эксперты также ожидают низкого спроса на iPhone 8, который, по их оценкам, слишком мало отличается от своего предшественника – iPhone 7. «Фанаты» Apple, в свою очередь, будут ждать старта продаж iPhone X в начале ноября.

Заметка дополняется.