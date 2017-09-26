В России открывается первая лаборатория исследований смерти и умирания – пока небольшая рабочая группа на базе Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге. Название, которое по-русски звучит провокативно, на Западе давно стало обычной академической дисциплиной – со своими специализированными журналами и конференциями по death studies. Чем занимается это направление и как социологи будут исследовать смерть в новой лаборатории, рассказывает ее координатор, аспирант ВШЭ и издатель журнала «Археология русской смерти» Сергей Мохов.

Зачем изучать смерть?

Общество XXI века с точки зрения демографии будет обществом стариков. Одно только это очень сильно меняет наш взгляд на смерть и связанные с ней процессы. Если в 1900 году только 4% населения было старше 65 лет, то сейчас таких уже 18%. Если тренд не изменится, в середине XXI века каждый пятый житель планеты будет старше 65, а к концу века – каждый четвертый. Из-за старения населения уровень смертности в XXI веке, несмотря на развитие медицины и повышение качества жизни, по оценкам ученых, будет постоянно расти. Сегодня в западных странах умирает в среднем 8 человек из тысячи жителей в год, но к концу века смертность станет выше в полтора раза. А в США, где в 1960 году умерло 1,8 млн человек, по прогнозам на 2060-й ожидается 6,5 млн умерших. Это значит, что индустрия, обслуживающая процессы умирания, в XXI веке будет одной из самых растущих экономических областей и серьезно изменит свое институциональное устройство.

При этом быстрое развитие медицины и других технологий заставляют нас буквально в реальном времени переосмыслять понятие человеческого тела и, соответственно, его умирания. Вся история западной философии и в широком смысле культуры – это история ответов на вопрос, что есть человек и где заканчиваются границы человека: его жизни, смерти, тела. XXI век дает здесь новую богатую почву. Если в 2020 году, как это планируется, голова одного человека будет пересажена другому – где в этом случае пройдет граница жизни и биологической смерти одного и другого тела?

Возникают новые вопросы, связанные и с цифровым бессмертием. К примеру, Facebook запускает цифрового бота, способного вести ваш аккаунт после вашей смерти, воспроизводя вашу манеру. Или появится возможность записать опыт человека, его память на некий носитель и куда-то потом импортировать – можно ли сказать, что это в какой-то мере будете живой вы? И как ваши родственники будут к такому вам относиться – как к живому или как-то по-новому?

Это самые яркие примеры, но в нашей жизни полно реальных новых практик, которые уже привычны и не так заметны. Вот вышла реклама нового джипа Volkswagen: семья едет с одного побережья Америки на другое в семиместном авто, одно из мест в котором занимает урна с прахом деда – они едут, чтобы его развеять там, где он всю жизнь мечтал побывать. Еще 50 лет назад такое будничное и не надрывное обращение с останками умершего родственника, и тем более использование этого образа в рекламе, было совершенно немыслимо.

В этом веке мы увидим общество осознанного старения и осознанного умирания, общество осмысленного подхода к собственному уходу из жизни. И изучение этих новых практик будет важной частью социологии и философии.