На премию UK Music Video Awards номинировали клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик». Об этом сказано на сайте премии.

https://www.youtube.com/watch?v=ktiONWfSL48

«Кольщик» получил номинацию в категориях «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

«Клип “Кольщик” почему-то стал популярен за границей, он уже не одну международную премию получил и продолжает победно шагать по Европе. Конечно, это не может не радовать», – рассказал гитарист группы Дмитрий Гугучкин агентству РИА Новости.

Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер, снявший боевик «Хардкор». Клип опубликовали в феврале 2017 года, к 23 сентября он набрал более 18 млн просмотров.

Победителей премии объявят 26 октября в Лондоне.