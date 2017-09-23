В отношении лидера «Христианского государства» Александра Калинина возбудили уголовное дело за давление на кинотеатры. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Дело возбуждено по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения”. Калинин задержан.

Калинина подозревают в принуждении кинопрокатчиков к отказу от показа фильма “Матильда” под угрозой “применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров”.

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Ранее суд арестовал члена организации Александра Баянова, который проходит по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина – адвоката режиссера фильма “Матильда” Алексея Учителя. Ему и еще двоим членам “Христианского государства” предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Как сообщали источники РБК, видео “Христианского государства” и листовки с надписью “За “Матильду” гореть” проверят на экстремизм. После этого дело могут переквалифицировать на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти, либо вражды).

В ночь на 11 сентября напротив офиса двоката Константина Добрынина подожгли два автомобиля и разбросали листовки с надписью “Гореть за “Матильду””. На следующий день объединенная сеть кинотеатров Синема парк” и “Формула кино” объявили, что они откажутся от показа “Матильды” из-за опасений за безопасность посетителей.