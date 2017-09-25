В середине семидесятых 15-летний Дейл Винс ушел из школы, спустя четыре года заразился идеями нью эйджа и, став хиппи, десять лет прожил в старом трейлере. В 1991 году Винс впервые увидел ветряную электростанцию, и это навсегда изменило его жизнь. «Я подумал, что либо буду жить сам по себе с таким ветряком для фургона, либо могу сделать нечто большее», – вспоминает он.

Через пять лет Винс основал компанию Ecotricity, которая стала производить электричество из ветра, а чуть позже занялась и другими способами получения возобновляемой энергии. Параллельно бизнесмен продвигал идеи экологической безопасности и даже выступал в 1997 году на саммите ООН в Киото, где был подписан знаменитый договор о сокращении выбросов парниковых газов. В 2004 году за вклад в заботу об окружающей среде предприниматель получил орден Британской империи.

Сейчас у Винса состояние примерно $135 млн, крупнейшая в Великобритании компания, предоставляющая возобновляемую энергию, он осваивает рынок электрокаров, судится с Tesla Илона Маска и заодно с бывшей женой, а также продолжает пропагандировать идею «чистого электричества». Кроме того, как и многие миллионеры, Винс владеет футбольным клубом. Это Forest Green Rovers (FGR) из крохотного городка Нейлсворта с населением 5,5 тысячи человек.

В 2010 году волонтеры, управляющие клубом, влезли в долги и одолжили у Винса, который болел за команду с детства и владел контрольным пакетом акций, £30 тысяч. Через несколько месяцев управленцы попросили еще больше денег, и тогда бизнесмен осознал, в какой опасности находится клуб. «У нас был конкретный выбор между тем, чтобы отойти и наблюдать за падением команды, и тем, чтобы засучить рукава, полностью посвятить себя клубу и вывести его на новый уровень», – говорит бизнесмен. Так Винс стал председателем правления FGR, а Ecotricity – главным владельцем и спонсором.

Покупка команды означала, что у активного защитника окружающей среды Винса появлялась возможность послать «зеленый месседж» самой критически настроенной аудитории – футбольным фанатам. Глава Ecotricity решил превратить FGR в самый дружелюбный по отношению к окружающей среде клуб, и хотя до окончания проекта еще далеко, формально задание уже выполнено – в мае нынешнего года главная футбольная руководящая организация ФИФА официально назвала клуб «самым экологичным в мире».

Историю «экологически чистой» трансформации Forest Green Rovers рассказывает The New Yorker.