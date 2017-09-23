Хакеры, предположительно связанные с Россией, перед выборами президента США в 2016 году пытались получить доступ к избирательным системам 21 штата. Об этом сообщат AP и Reuters.

Они пытались получить доступ к системе регистрации избирателей, но не к системе голосования. Получить доступ хакерам удалось только в одном штате – Иллинойс. При этом нет доказательств того, что им удалось повлиять на результаты выборов.

Атакам подверглись штаты Алабама, Айова, Аляска, Аризона, Висконсин, Вирджиния, Вашингтон, Дэлавер, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Мэриленд, Миннесота, Орегон, Огайо, Оклахома, Пенсильвания, Северная Дакота, Техас и Флорида.

Спецслужбы США утверждают, что Кремль пытался повлиять на исход выборов президента США при помощи хакерских атак на избирательную системы и взломов почты партий. Инициатором называют президента России Владимира Путина. Москва все обвинения отрицает.