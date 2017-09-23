В Москве перед началом акции «Антикапитализм» задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

Как рассказал «ОВД-Инфо» правозащитник Эдуард Рудыка, всего полиция задержала примерно десятерых. В том числе главу «Другой России» Эдуарда Лимонова и члена КПРФ Владимира Лакеева.

По данным Удальцова, всего полиция задержала около 30 человек.

Отмечается, что в задержаниях принимает участие сотрудник ФСБ по прозвищу Леша Улыбка. Он указывает на активистов без символики акции еще до того, как те доходят до места начала марша.

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать акцию.