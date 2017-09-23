Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» и возможного нарушения прав потребителей. Об этом представитель ведомства Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу».

С 22 сентября авиакомпания задержала на неопределенный срок более 10 рейсов. В Росавиации заявили, что причиной этого стали долги авиакомпании за топливо.

Минтранс ранее 23 сентября заявил, что ведомство может ввести практику отзыва лицензии на международные перелеты из-за массовых задержек рейсов. По поручению Минтранса также в Росавиации возобновили работу антикризисного штаба, связанного со сбоями в перевозках пассажиров «ВИМ-Авиа».

В авиакомпании пообещали в ближайшее время решить проблему с задержками рейсов.

«В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. В ближайшее время расписание рейсов нормализуется», – цитирует «Прайм» сообщение компании.

Проблема с задержками рейсов возникла у «ВИМ-Авиа» в мае. Тогда в компании пояснили, что при проведении техобслуживания обнаружили скрытые дефекты. Это стало причиной двухнедельной отмены всех чартерных рейсов авиакомпании в начале июня.

«ВИМ-Авиа» выполняет чартерные и регулярные рейсы по России, а также за рубеж.