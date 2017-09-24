Татарская транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» и ее руководства административные дела в связи с долгами по заработной плате. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, задолженность перевозчика по зарплате превысила 206 млн рублей.

В Приволжской прокуратуре также начали проверку в связи с многочисленными задержками рейсов «ВИМ-Авиа» с 21 по 23 сентября. Ситуацией с задержками рейсов также заинтересовались в Следственном комитете.

Как сообщили ранее в транспортной прокуратуре, только за 22–23 сентября перевозчик отложил 15 внутрироссийских и международных рейсов, отправлявшихся из аэропорта Домодедово. Ущерб нанесен почти трем тысячам пассажиров, при этом, по данным ведомства, «авиакомпания продавала билеты на авиарейсы заведомо зная о невозможности осуществления перелетов в указанные дни».

В Росавиации объяснили задержку рейсов «ВИМ-Авиа» неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливными организациями. В свою очередь, авиакомпания связала задержки с «традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов».

В «ВИМ-Авиа» пообещали в ближайшее время нормализовать расписание. В Росавиации по поручению Минтранса возобновили работу антикризисного штаба по «ВИМ-Авиа», первое заседание намечено на воскресенье 24 сентября.