Временная администрация «ФК Открытие» для докапитализации банка списала средства с личных счетов его руководителей. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на источники, близкие к «Открытию».

Как отметили собеседники издания, списание затронуло счета руководителей филиалов, бухгалтеров и региональных управляющих «Открытия». По словам одного из источников, «некоторым региональным управляющим банка сейчас, по сути, заблокирован доступ ко всем имеющимся у них денежным средствам, включая поступления зарплаты. Люди сидят без денег».

Управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев подтвердил «Банки.ру», что «средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка». Он отметил, что это «обязательный этап» для финансового оздоровления организации.

«В соответствии с законодательством, прекращение обязательств перед управляющими работниками и контролирующими лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме является одним из необходимых условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора», – пояснил он.

ЦБ объявил о санации «Открытия» 29 августа. Банк стал первым, проходящим финансовое оздоровление по новой схеме, при участии Фонда консолидации банковского сектора. В рамках схемы ЦБ становится основным инвестором «Открытия», механизм bail-in (конвертация средств кредиторов в акции банка) не применяется, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. При этом «Открытие» уже взял в долг у ЦБ триллион рублей, заместив средства, выведенные из банка клиентами.

21 сентября ЦБ также согласился санировать Бинбанк. И «Открытие», и Бинбанк сами обратились к регулятору за поддержкой.