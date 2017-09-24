Подразделения спецназа США чувствуют себя «в полной безопасности» на территориях, подконтрольных «Исламскому государству». Об этом заявили в Минобороны РФ, опубликовав в подтверждение своих слов данные аэрофотосъемки в районе города Дейр-эз-Зор.

Как отмечается в фейсбуке ведомства, на снимках,сделанных 8–12 сентября 2017 года, «в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа “Хаммер”, находящихся на вооружении спецназа США».

«На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ. Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГИЛ или воронок от ударов авиации международной коалиции. Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения», – указали в Минобороны.

Как передает «Интерфакс», российские военные увидели на снимках около одного из складов боеприпасов ИГИЛ три американских бронетранспортера типа Cougar, микроавтобусы, пикапы с пулеметами и другую технику.

Заметка дополняется.