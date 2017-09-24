Явка на парламентских выборах в Германии к 14:00 по местному времени (15:00 мск) составила 41,1%. Об этом сообщили в федеральной избирательной комиссии.

В 2013 году к этому же времени на выборах в Бундестаг проголосовали 41,4%, а в целом по итогам дня – 71,5%. Текущие данные по явке не включают информацию о проголосовавших по почте, которая, по предварительным данным, превысила показатель четырехлетней давности.

https://twitter.com/TheSavannaLady/status/911942694129324034

В отдельных регионах явка в 2017 году оказалась выше, чем в 2013-м. Так, в земле Северный Рейн-Вестфалия она составила 40% (против 37% на прошлых выборах), в Мюнхене – 57,1% (против 47,4%), в Гамбурге – 50,8% (48,9%).

Основные конкуренты на выборах – нынешний канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, и бывший глава Европарламента, лидер социал-демократической партии СДПГ Мартин Шульц – уже проголосовали.

https://twitter.com/Ruptly/status/911931897806299136

Всего в выборах принимают участие более 40 партий; в Бундестаг смогут пройти те, кто превысит барьер 5%. Ожидается, что блок ХДС/ХСС победит в четвертый раз подряд, набрав 36–38% голосов, а Меркель сохранит за собой пост канцлера. СДПГ может рассчитывать на 22–25% голосов. Кроме того, в парламент впервые со времен Третьего рейха смогут пройти представители ультраправой популистской партии «Альтернатива для Германии».