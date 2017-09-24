В 2016 году атаке хакеров из Китая подверглись 65% технологических компаний и обрабатывающих предприятий, пишет The Wall Street Journal. Для сравнения, в США кибермошенники в прошлом году пытались взломать 62% подобных фирм, в Великобритании – 50%.

В результате ущерб немецкого бизнеса от хакерских атак в 2016 году оценили в €55 млрд (более $65 млрд). Годом ранее потери достигли €51 млрд.

Основная причина интереса кибермошенников к немецким организациям – большое число патентов, которые находятся в распоряжении малых и средних предприятий. Германия – мировой лидер по выданным патентам в области технологий: в 2016 году местные компании получили 3917 патентов, в то время как США – 1410, а Япония – 860.

В отличие от крупных организаций малые и средние предприятия неохотно инвестируют в системы охраны интеллектуальной собственности, затраты на которые могут превышать €100 тысяч в год для фирмы, где работают тысяча сотрудников. Годовой оборот примерно 90% небольших организаций в стране составляет менее €1 млн.