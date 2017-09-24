Президент США Дональд Трамп призвал болельщиков американского футбола бойкотировать матчи Национальной футбольной лиги (НФЛ), пока игроки не научатся уважать флаг США и страну в целом. Об этом он написал в твиттере, отметив, что многие не посещают матчи потому, что «они скучные» и потому, что «любят нашу страну».

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911904261553950720

Недовольство Трампа вызвали футболисты, которые в знак протеста против расовой дискриминации и жестокого обращения полиции с чернокожими встают на одно колено во время исполнения гимна перед матчами. Выступая с речью в Алабаме, президент США предложил владельцам команд НФЛ увольнять таких «сукиных сынов» за неуважение к флагу и стране.

После речи Трампа игрок NBA Golden State Warriors Стивен Карри отказался приехать на традиционный прием для спортсменов в Белом доме; в ответ Трамп отозвал его приглашение. В свою очередь, баскетболист Леброн Джеймс написал в твиттере, что приглашение в Белый дом считалось честью, пока там не появился Трамп.

Владелец команды НФЛ New England Patriots Роберт Крафт, близкий друг Трампа, заявил, что «глубоко разочарован» тоном заявлений президента и подчеркнул, что у спортсменов есть право на самовыражение. В поддержку игроков выступили и другие клубы НФЛ.