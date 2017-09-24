Партийный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, который представляет канцлер Германии Ангела Меркель, победил на выборах в Бундестаг в текущем году. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенных ARD, передает Reuters.

По данным ARD, блок ХДС/ХСС набрал 32,5% голосов избирателей. На втором месте с 20% голосов – социал-демократическая партия СДПГ, от нее выдвинут бывший глава Европарламента Мартин Шульц.

Партия «Альтернатива для Германии» заняла третью строчку по популярности, получив 13,5% голосов избирателей. Таким образом, в Бундестаге впервые со времен Третьего рейха появятся представители ультраправых.

Согласно экзит-поллам от ZDF, за блок ХДС/ХСС проголосовали 33,5% избирателей, за СДПГ – 21%, за «Альтернативу для Германии» – 13%. Еще три партии, преодолевшие 5% барьер, – Левая партия, Свободная демократическая партия, Зеленые, – набрали от 8 до 10% голосов.

https://twitter.com/EuropeElects/status/911990294371078145

Отмечается, что текущий результат для ХДС/ХСС – худший с 1949 года; в 2013 году на выборах блок набрал 41,5% голосов. При этом сейчас ни одна из прошедших в Бундестаг партий не получила достаточно голосов для формирования правительства, для этого потребуется коалиция.

Сейчас в правительстве действует коалиция ХДС/ХСС и СДПГ. В СДПГ уже объявили, что не станут формировать новую коалицию с блоком Меркель и переходят в оппозицию.