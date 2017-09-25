Пишут, что Ксения Собчак должна объявить о своих планах относительно президентских выборов после встречи и разговора с Владимиром Путиным. Утечки такого рода невозможно оценивать по степени достоверности, но здесь дело не в достоверности, а в логике – да, разумеется, это логичнее всего, чтобы последнее (точнее – предпоследнее, последнее-то в любом случае будет за Собчак) слово в такой ситуации осталось за Путиным.

Допущенный к выборам либеральный или певдолиберальный кандидат формата «Прохоров-2012» –да, это чистая номенклатура администрации президента уровня заместителя главы по политическим вопросам Сергея Кириенко. Это в его обязанности входит проведение президентских выборов, создание информационного фона и дополнительной интриги, всякие полувиртуальные игры в предвыборную борьбу и что там еще положено делать. Вероятно, идея с женщиной-кандидатом – сначала в общем виде, потом персонифицированная, – родилась или у Кириенко, или где-то около. И, вероятно, Ксения Собчак говорит правду, когда настаивает, что никаких консультаций с Кремлем по этому поводу она не вела. Но консультации и не нужны, способов довести до нее эту идею без личной встречи существует множество, в том числе самый простой – утечка в прессе, с которой все началось месяц назад. Судя по дальнейшему поведению Собчак (Алексей Навальный описал его двумя неприличными глаголами «манерничает» и «интересничает»), перспектива участия в выборах ее заинтересовала, но при этом, какими бы взволнованными ни были ее публичные высказывания по этому поводу, главных слов – «да, я буду участвовать», – она так и не произнесла, и это выглядит очень странно, она ведь явно хочет сказать эти слова, она не говорит «нет», но почему-то и «да» сказать не может. Если это искусственная интрига, то она крайне неудачна – так долго с новостью, которой все ждут, тянуть нельзя, счет идет на дни, и молчание приводит к потере инициативы. Инициатива уже перехвачена и прессой, время от времени публикующей подробности предвыборных метаний Собчак, прежде всего кадровых, и оппонентами Собчак из оппозиционной среды, которые уже не раз дали понять, что всерьез к кандидату Собчак относиться не намерены – позже всех, но и громче всех по этому поводу выступил Алексей Навальный, фактически сделавший невозможной такую ситуацию, в которой Собчак идет на выборы, а сторонники Навального голосуют за нее.