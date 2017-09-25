Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате минометного обстрела со стороны «Исламского государства». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным агентства, Асапов помогал сирийским командирам при операции по освобождению Дейр эз-Зора. Он находился на командном пункте войск Сирии.

Сообщение о гибели генерала первой передала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в штабе 5-й армии. По информации собеседника радиостанции, по командному пункту велся прицельный обстрел, кроме Асапова, под минометным огнем погибли два полковника. Их имена не уточнялись.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что «генерала буквально разорвало, от человека ничего не осталось, так как он был на передовой». В Минобороны заявили, что Асапова посмертно представили к высокой государственной награде, но не уточнили, к какой именно. «Интерфакс» сообщил, что речь идет об ордене Мужества.

Асапов был заместителем командующего 5-й Краснознаменной армией Восточного военного округа, в 1995 году служил в Чечне, где получил тяжелое ранение в ногу. Среди наград, которых он был удостоен, – орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден «Ветеранский крест» II степени, медаль «За боевые заслуги», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.