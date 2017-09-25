Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», по предварительным результатам, набрала на выборах в Бундестаг 12,6% голосов. Такие данные приводит Deutsche Welle.

Таким образом, ультраправые могут получить в парламенте 94 места из 709, получив представительство впервые со времен Третьего рейха. На 246 мест может претендовать блок ХДС/ХСС, за который проголосовали 33% избирателей, еще на 153 места – набравшая 20,5% СДПГ.

Еще три партии – Свободная демократическая, Левая и Зеленые – набрали 10,7%, 9,2% и 8,9% соответственно, остальные не преодолели 5% барьер. В СДПГ, показавшей на выборах худший результат в своей истории, уже объявили, что переходят в оппозицию и не будут вступать в коалицию с ХДС/ХСС для формирования правительства.

Явка на выборах, прошедших 24 сентября, составила 76,2%. Для сравнения, в 2013 году она достигла 71,5%. Для ХДС/ХСС результаты выборов стали худшими с 1949 года. При этом ни одна из партий не набрала достаточно голосов, чтобы сформировать правительство без коалиции.

Меркель после выборов с уверенностью заявила, что новое правительство Германии будет сформировано до Рождества, то есть 25 декабря.