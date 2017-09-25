Cовладелец Бинбанка Микаил Шишханов не планирует продолжать работать в банковской сфере после завершения санации кредитной организации. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».

«А дальше я просто закончу с банковской деятельностью. <…> Навсегда. Я 25 лет проработал, у меня была мечта. Чуть-чуть мне не хватило, чтобы построить ту организацию, которую можно было бы построить, поставив имеющееся на правильные рельсы. Если сохранить то, что есть, это будет сильная организация», – заявил он.

По словам Шишханова, сначала он в течение необходимого времени будет «все делать, как скажет Центробанк», а потом «найдет себя в каком-нибудь другом бизнесе». «Может быть, в промышленности. Или буду рядом с Бинбанком при новых собственниках промышленными активами заниматься – и то больше толку будет», – предположил он.

Шишханов добавил, что не намерен выкупать Бинбанк после санации, потому что «не заслужил» миноритарную долю (по новым правилам оздоровления у старого собственника может остаться 25% в капитале банка).

«Я эти 25% точно не заслужил. Заслужил тот миноритарий, который год назад дал большие деньги в капитал. Я про [Михаила] Гуцериева сейчас говорю – пусть у него останется. По справедливости я долю не заслуживаю: это же я довел банк до такой ситуации. <…> Лучше правду говорить, чем рассказывать сказки. Я верю в высшую справедливость: если ты ошибся, ты это признай, спокойно пройди этот жизненный этап – и дальше у тебя будет все хорошо», – подчеркнул он.

Как указал Шишханов, в Бинбанке он будет «сидеть до конца», так как хочет показать всем, что не воровал деньги и не выводил активы. Он добавил: «Я готов потерять все, что у меня есть, но только чтобы банк жил» и допустил, что под контроль ЦБ могут перейти девелоперские компании «Интеко» и A101.

ЦБ объявил о санации Бинбанка 21 сентября. Бинбанк стал вторым кредитным учреждением после «ФК Открытие», проходящим финансовое оздоровление по новой схеме, при участии Фонда консолидации банковского сектора. В рамках схемы ЦБ становится основным инвестором «Открытия», механизм bail-in (конвертация средств кредиторов в акции банка) не применяется, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.