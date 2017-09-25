На прошлой неделе состоялась премьера третьего и заключительного фильма из цикла Леонида Парфенова «Русские евреи». Первая часть была посвящена положению евреев в царской России. Вторая – наиболее драматичным моментам российской истории: революции, Большому террору и Великой Отечественной войне. Новый фильм охватывает послевоенный период, эпоху Хрущева и Брежнева и распад Советского Союза. Михаил Фишман рассказывает, почему трилогия о евреях оборачивается фильмом о российской истории в целом и почему при его просмотре не получается избежать параллелей с современностью.

Пространство для аналогий

Вот Парфенов в каракулевым пирожке идет по Пушкинской площади – там в 1965 году прошел митинг гласности, первая антисоветская демонстрация, растянувшаяся на целых три минуты, во время которой участники узнавали друг друга по снятым шапкам. Точно такую же проблему идентификации решали протестующие и во время прогулок по бульварам в 2012 году после разгрома митинга на Болотной, и 12 июня, когда Навальный призвал сторонников выдвинуться на Тверскую.

Вот Парфенов рассказывает, стоя на той же Пушкинской, как диссиденты после того памятного разгона собирались потом на площади ежегодно, – это в точности митинги 31 декабря в защиту собраний из недавнего прошлого. А вот и сама Людмила Алексеева, верная участница этих митингов, – тогда, в конце 60-х, она лично печатала на машинке «Хронику текущих событий», и Парфенов напоминает, сколько копий выдерживала копирка. А плакат «За вашу и нашу свободу», с которым Парфенов шагает по Красной площади, вспоминая про демонстрацию 25 августа 1968 года? Не его ли невольно цитировал Борис Немцов, выступая на киевском Майдане в декабре 2004-го? Да и сама эта брусчатка – в таком контексте – напоминает про Павленского и Pussy Riot, уже эмигрировавших (совсем или почти), как и герои фильма Парфенова.