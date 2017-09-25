«Газпром» занял первое место в рейтинге 250 крупнейших нефтегазовых и энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. В 2016 году российский концерн занимал третье место в списке.

Американская ExxonMobil, возглавлявшая рейтинг в течение 12 лет, сместилась с первой на девятую строчку. Второе место в текущем году заняла немецкая E.ON SE, которая совершила наибольший скачок (в 2016 году она занимала 114-е место).

В топ-3 рейтинга вошла индийская Reliance Industries, годом ранее занимавшая 8-ю строчку. Korea Electric Power Corp. (Kepco) за год опустилась с 2-го на 4-е место. В первую десятку также попали китайская China Petroleum & Chemical Corp., «Лукойл» (как и в прошлом году, на 6-й строчке), индийская Indian Oil Corp., американская Valero Energy Corp. и французская Total.

Всего в рейтинг Platts включены 12 российских компаний. Кроме «Газпрома» и «Лукойла», в списке, среди прочих, «Транснефть» (за год поднялась с 33-го на 14-е место) и «Роснефть» (опустилась с 7-го на 22-е место). Также в рейтинг попали «Новатэк», «Татнефть», «Россети», «Интер РАО», «Башнефть», «РусГидро», «Сургутнефтегаз», МОЭСК.

Рейтинг Platts составляется с 2001 года, в него включаются публичные компании с активами более $5,5 млрд. При расчете рейтинга учитываются ключевые финансовые показатели: выручка, прибыль, стоимость активов и доходность.