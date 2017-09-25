У лидера «Христианского государства» Александра Калинина есть судимость за убийство, разбой и подделку документов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, в 2002 году его приговорили к 8 годам лишения свободы. Калинина признали виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 105 УК РФ), разбое в незаконном проникновением в жилище (часть 3 статьи 162 УК РФ) и подделке документов (статья 327 УК РФ).

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Ранее МВД официально заявило, что на Калинина завели уголовное дело за призывы поджигать кинотеатры, где собираются показывать «Матильду». Его обвинили в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения (статья 179 УК РФ), а затем арестовали до 22 ноября.

Суд также арестовал до 11 ноября Александра Баянова, Дениса Манталуци и Юрия Калинина, брата лидера «Христианского государства» по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина – адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Они признали свою вину.

Источники РБК утверждали, что видео «Христианского государства» и листовки с надписью «За Матильду гореть» проверят на экстремизм. После этого дело якобы могут переквалифицировать на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти, либо вражды).