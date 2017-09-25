У лидера «Христианского государства» Александра Калинина есть судимость за убийство, разбой и подделку документов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам источника агентства, в 2002 году его приговорили к 8 годам лишения свободы. Калинина признали виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 105 УК РФ), разбое в незаконном проникновением в жилище (часть 3 статьи 162 УК РФ) и подделке документов (статья 327 УК РФ).
Ранее МВД официально заявило, что на Калинина завели уголовное дело за призывы поджигать кинотеатры, где собираются показывать «Матильду». Его обвинили в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения (статья 179 УК РФ), а затем арестовали до 22 ноября.
Суд также арестовал до 11 ноября Александра Баянова, Дениса Манталуци и Юрия Калинина, брата лидера «Христианского государства» по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина – адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Они признали свою вину.
Источники РБК утверждали, что видео «Христианского государства» и листовки с надписью «За Матильду гореть» проверят на экстремизм. После этого дело якобы могут переквалифицировать на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти, либо вражды).
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru