Полиция Великобритании арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро. Об этом сообщает Reuters.

По данным агенства, 20-летнего молодого человека задержали в Кардиффе, столице Уэльса. Ранее одному из задержанных, 18-летнему Ахмеду Хассану, предъявили обвинение в покушении на убийство. Его арестовали до 13 октября.

21 сентября полиция арестовала шестого подозреваемого – 17-летнего подростка. Допрос двоих задержанных продолжается, троих человек отпустили без предъявления обвинений.

Мэр Лондона Садик Хан ранее заявил, что за последние семь месяцев Скотленд-Ярд предотвратил в семь терактов в столице. Он отметил, что расходы на содержание полиции нужно увеличить.

Взрыв на станции «Парсонс-Грин» в Лондоне произошел утром 15 сентября. Сработала самодельная бомба, при изготовлении которой использовалось вещество «мать Сатаны» (пероксид ацетона). Пострадали 29 человек; о причастности к теракту заявило «Исламское государство».

Сообщалось, что по этому делу арестовали пять человек – молодых людей в возрасте 25, 21 и 18 лет, а также мужчин 48 и 30 лет.

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