Сбербанк в 2018 году намерен внедрить скоринг (систему оценки) заемщиков по психометрическим моделям. Об этом рассказал старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин, передает «Интерфакс».
«Идеальный вариант – что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и “Владимирский централ”, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», – пояснил он.
По словам Ведяхина, в финансовой организации будут использовать принципы цифровых психометрических моделей польского исследователя Михала Косински. Представитель Сбербанка добавил, что сейчас действует пилотный проект психологическому скорингу, в котором участвует «ограниченная выборка» клиентов, давших на то свое согласие.
О запуске проекта в начале сентября говорил президент Сбербанка Герман Греф. Он отмечал, что новая технология, использующая нейронную сеть для анализа профиля заемщиков, поможет снизить ставки по кредитам и сроки их выдачи.
Заметка дополняется.
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