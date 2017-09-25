Сбербанк в 2018 году намерен внедрить скоринг (систему оценки) заемщиков по психометрическим моделям. Об этом рассказал старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин, передает «Интерфакс».

«Идеальный вариант – что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и “Владимирский централ”, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», – пояснил он.

По словам Ведяхина, в финансовой организации будут использовать принципы цифровых психометрических моделей польского исследователя Михала Косински. Представитель Сбербанка добавил, что сейчас действует пилотный проект психологическому скорингу, в котором участвует «ограниченная выборка» клиентов, давших на то свое согласие.

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О запуске проекта в начале сентября говорил президент Сбербанка Герман Греф. Он отмечал, что новая технология, использующая нейронную сеть для анализа профиля заемщиков, поможет снизить ставки по кредитам и сроки их выдачи.

Заметка дополняется.