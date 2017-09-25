Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подал в отставку по собственному желанию. Его отставку принял президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Его назначили спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Исполняющим обязанности главы региона назначили члена Совета Федерации Дмитрия Азарова. В 2010–2014 годах он занимал пост мэра Самары.

Меркушкин был губернатором Самарской области в течение пяти лет, а до этого, с 1995 по 2012 годы, руководил Мордовией.

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Об отставке Меркушкина несколько раз сообщали источники РБК. Так, 21 сентября собеседник агентства говорил, что Меркушкин «экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента», где «очевидно, решается его судьба». по его словам, отставка Меркушкина обсуждалась еще весной, но тогда на его место не нашли «компромиссную фигуру».

Ранее РБК писало, что осенью 2017 года в отставку отправят до десяти губернаторов. В каких именно регионах сменится руководство, не уточнялось. Собеседники «Дождя» утверждали, что одним из первых свой пост может покинуть глава Омской области Виктор Назаров. 20 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники рассказал о предстоящей отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Сам Шанцев отверг свой уход.