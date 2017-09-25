Центробанк России разработал законопроект, который временно запрещает выезжать за границу бенефициарам и руководителям разорившихся банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, законопроект затронет также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития, подчеркнул собеседник агентства.

В ЦБ пока никак не прокомментировали информацию.

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж владельцам проблемных банков. Такое решение он принял после встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая подчеркнула, что банкиры уезжают из России после вывода активов. Россиянам, которые имеют большие долги за ЖКХ или неоплаченные штрафы, ограничивают выезд за рубеж, а «банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают», добавила она.

Запретить выезжать за границу собственникам банков, в отношении которых ведется расследование или введены ограничения, ранее предлагало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В АСВ также предлагали замораживать активы владельцев и топ-менеджеров таких банков.