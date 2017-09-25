Барак Обама, еще занимая пост президента США, в ноябре 2016 года лично предупреждал создателя Facebook Марка Цукерберга о фейковых новостях в социальной сети и их негативном влиянии на президентские выборы в стране. Об этом написала The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, разговор Обамы и Цукерберга состоялся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу. Тогдашний президент США выразил убеждение, что если сама соцсеть и правительство не вмешаются в ситуацию, она ухудшится к следующим выборам.

В ответ Цукерберг признал, что поддельные новости в фейсбуке есть, но их немного. Он добавил, что легких путей для решения этой проблемы нет. Как указывает WP, в результате и американское правительство, и Цукерберг серьезно недооценили негативный эффект недостоверных новостей.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах СМИ начали обвинять фейсбук в распространении фальшивых новостей, которые повлияли на общественное мнение и привели к избранию Трампа. Цукерберг отрицал, что через соцсеть можно оказать давление на избирателей, однако в декабре 2016 года в Facebook сформировали специальную команду модераторов для поиска фейковых новостей.

В сентябре 2017 года в Facebook сообщили, что около трех тысяч политических рекламных объявлений, опубликованных в сети с июня 2015-го по май 2017 года нарушали ее правила. Тогда же источник WP заявил, что аккаунты, с которых размещались объявления, причастны к «фабрике троллей» в Санкт-Петербурге, о существовании которой стало известно в 2015 году.

Позднее в сентябре руководство соцсети передало властям США данные о политической рекламе, которую размещали в фейсбуке аккаунты, предположительно связанные с Россией. А 22 сентября Цукерберг объявил о новых правилах политической рекламы в фейсбуке.