Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) проведут тестирование технологии блокчейн для борьбы с эпидемиями. Об этом сообщает CoinDesk.

Как считает главный программный разработчик CDC Джим Наср, использование блокчейна поможет существенно сократить время при сборе информации о возникновении болезни и ее распространении. По его оценкам, сейчас на получение таких данных уходят месяцы, с блокчейном же на это потребуется несколько часов.

CoinDesk напоминает, что в 2014 году CDC критиковали за медленную реакцию на распространение вируса Эбола, из-за чего нескольким зараженным американцам удалось беспрепятственно вернуться в страну. В ведомстве рассчитывают с помощью блокчейна оперативнее реагировать на угрозы эпидемий.

Блокчейн – это последовательная цепочка блоков с информацией, изначально так называлась распределенная база данных, реализованная в работе виртуальной валюты биткоин. В марте сообщалось, что применение этой технологии изучают сырьевой трейдер Trafigura и банк Natixis для сделок на рынке нефти США.

Первая в мире реальная торговая сделка с использованием блокчейна прошла в сентябре 2016 года при поставке партии масла и сыра ирландской Ornua. Благодаря технологии на транзакцию ушло четыре часа вместо 7–10 дней.