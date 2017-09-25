Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило ФСБ в применении пыток к задержанным в Крыму. Об этом говорится в официальном докладе.

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь», – подчеркивается в документе.

В частности, приводятся два «задокумментированных случая» в 2016 году, когда проукраинские активисты были вынуждены признаться в преступлениях, связанных с терроризмом, из-за пыток с применением сексуального насилия со стороны сотрудников ФСБ.

Управление также пишет об использовании принудительного психиатрического лечения как способа борьбы с политическими оппонентами в Крыму, и упоминает около десять случаев исчезновения людей. Правозащитники также подчеркивают, что в результате неоказания необходимой медицинской помощи умерли, по меньшей мере, три человека.

Заметка дополняется.