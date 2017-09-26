Дональд Трамп спровоцировал очередной громкий скандал. На митинге в Алабаме он открыто выступил против Национальной футбольной лиги (НФЛ). Президент заявил, что игроков, которые отказываются вставать при исполнении гимна и демонстрации флага (серия таких акций началась год назад с демарша игрока «Сан-Франциско» Колина Каперника, протестовавшего против дискриминации чернокожих), следует увольнять. Сама лига, добавил он, расплачивается за это падением рейтингов.

«Разве не здорово было бы, если бы владелец команды, увидев игрока, который не уважает наш флаг, сказал бы: этот сукин сын уволен, убрать его с поля! – сказал Трамп под аплодисменты аудитории. – Он [владелец] стал бы самым популярным человеком в стране». Примерно то же самое он повторил в твиттере.

Что было дальше?

После того как Колин Каперник начал свои акции, прошло больше года. Его поддержали некоторые другие игроки, но массовой кампания не стала – демарш самого Каперника сначала даже не заметили, поскольку он не сказал о нем журналистам. До тех пор, пока не вмешался Трамп.

Оскорбительный тон, как и попытка навязать лиге свою линию, сделали свое дело. На воскресных играх демарш устроили более 130 игроков – некоторые сидели или опускались на одно колено, другие стояли, сцепив руки в знак солидарности или подняв кулаки в воздух (по правилам гимн в США следует слушать стоя, с правой рукой на груди, хотя наказание за нарушение правил не предусмотрено).