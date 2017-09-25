ФАС решила ответить на жалобу Burger King по поводу запрета фильма «Оно» после просмотра картины. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Кашеваров, его слова приводит РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что если скрытая реклама «органично вписана в соответствии с нормами закона, значит это никакая не реклама».

«Она [жалоба] только поступила, мы ее изучаем. Мы не вмешиваемся в содержание фильма, потому что у автора сценария, режиссера есть свое художественное восприятие того или иного образа, трактовки. Мы руководствуемся, что выдано прокатное удостоверение, значит фильм может быть показан в соответствующих кинотеатрах», – добавил Кашеваров.

Российское подразделение Burger King 22 сентября потребовало запретить к прокату фильм «Оно» из-за недобросовестной конкуренции и нарушения рекламного законодательства. В компании заявили, что главный герой фильма Пеннивайз – точная копия символа McDonald’s, «включая цветовую гамму и шарики, которыми клоун заманивает детей». По мнению Burger King, из-за смешения образов двух клоунов «Оно» – это скрытая реклама McDonald’s.

В жалобе подчеркивалось, что благодаря выходу фильма конкурент получил преимущество, а у Burger King понес существенные убытки, у компании сократился поток клиентов.

Заметка дополняется.