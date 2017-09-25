В субботу «ВИМ-Авиа», авиакомпания из топ-10 по пассажиропотоку, отменила или задержала на неопределенный срок больше десятка рейсов. Причиной стали долги перевозчика перед «Домодедово» – аэропортом базирования. Пока проблема временно решена – после гарантийного письма «Татнефти» аэропорт согласился продолжить обслуживание – до понедельника включительно, но банкротство для компании по-прежнему очень вероятно. Проблем добавил и Следственный комитет, который возбудил из-за задержек рейсов уголовное дело о мошенничестве.

Сложности у авиакомпаний не прекращаются последние три года: в 2014 году после падения рубля вырос номинированный в долларах лизинг, в стране упала покупательная способность, в 2015 на год закрылись перелеты в Турцию. Два года назад случилось крупнейшее в отрасли банкротство – «Трансаэро», авиакомпания №2 в России, прекратила полеты, оставив кредиторам дыру почти в 250 млрд рублей.

С другой стороны, уход «Трансаэро» на время разрядил обстановку. Другие игроки поделили между собой ее пассажиров, и это позволило им на время поддержать собственную рентабельность.

Но пример «ВИМ-Авиа» лишний раз доказывает – проблемы на банкротстве «Трансаэро» не закончились.

Что происходит с бизнесом авиакомпаний?

Бизнес авиакомпаний сейчас напоминает прогулки по тонкому льду, считает генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак: одно неверное движение – и уйдешь под воду.