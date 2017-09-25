Тверской суд Москвы арестовал на пять суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, признав его виновным в нарушении правил организации митингов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил Удальцов, он не согласен с решением суда, будет его обжаловать, а пока объявляет голодовку. «Я объявляю голодовку в знак протеста, буду ее держать до момента освобождения, добиваться пересмотра дела», – добавил он.

Удальцова задержали 23 сентября перед началом акции «Антикапитализм» в Москве. Столичные власти акцию не согласовали.

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