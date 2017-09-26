На прошлой неделе, 21 сентября, Google опубликовал в своем блоге пост, одновременно подтверждающий и опровергающий догадки аналитиков о возможной сделке с производителем смартфонов HTC. Поисковик не купил HTC целиком. Он отрезал от нее небольшой, но важный кусок. По условиям сделки две тысячи сотрудников HTC, уже работавших над смартфоном Google Pixel ранее, переходят в американскую компанию. Фактически, это крупный эквихайринг (acqui-hiring) – практика, при которой покупается команда, а не компания. Талант, а не продукт. Обычно суммы при acqui-hiring не превышают нескольких миллионов долларов, но Google решил не скупиться: сделка с HTC оценена в $1,1 млрд.

Вдобавок компания получит на неэксклюзивной основе лицензию на интеллектуальную собственность HTC. Это подчеркивает незаинтересованность Google в самой HTC, которая производит не только смартфоны, но активно развивает VR-направление. Получается, что с VR внутри Google и так все в порядке; лицензионное соглашение лишь оградит компанию от необходимости переизобретать уже сделанное для Pixel ранее.

Разобраться в том, что значит эта сделка для Google, HTC и простых смертных можно только последовательно.

Слухи о смерти HTC

…распространяются уже не первый квартал, что делает компанию отличной целью для потенциальных покупателей. Последним достойным финансовым периодом у HTC был 2014 год. В 2015 году выручка упала на 35%, а в 2016-м – еще на 36%. В 2017-м тайваньскому производителю смартфонов тоже гордиться нечем. Выход флагмана HTC U11 в июне поднял продажи в полтора раза по сравнению с прошлым годом, но чуда не произошло. Уже в августе выручка упала на 50%.