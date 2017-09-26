Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратит полеты чартерных рейсов. Об этом сообщили в Росавиации, передает «Интерфакс».

«Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью», – сказано в заявлении ведомства.

С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене «ВИМ-Авиа» при перевозках на Дальний Восток.

Как стало известно «Ведомостям», отказ от чартерных рейсов стал условием банка «Зенит» (принадлежит «Татнефти»), на котором он согласился предоставить кредит авиакомпании.

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Заметка дополняется.