Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратит полеты чартерных рейсов. Об этом сообщили в Росавиации, передает «Интерфакс».
«Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью», – сказано в заявлении ведомства.
С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене «ВИМ-Авиа» при перевозках на Дальний Восток.
Как стало известно «Ведомостям», отказ от чартерных рейсов стал условием банка «Зенит» (принадлежит «Татнефти»), на котором он согласился предоставить кредит авиакомпании.
Заметка дополняется.
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