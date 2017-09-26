Главное военное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело о крупнейшей взятки в истории Минобороны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По делу проходит начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны, полковник Александр Вакулин. Его обвиняют в получении взятки размером 368 млн рублей.

Эти деньги он, по данным следствия, получил за заключение контрактов на покупку кухонь и пекарен для военного ведомства с компанией «Профбизнес». Вакулин также якобы пообещал общее покровительство бизнесменам, передавшим деньги.

Контракт, как пишет издание, заключили в 2015 году, его сумма составила 685 млн рублей. Управление ФАС по Санкт-Петербургу позднее обнаружило картельный сговор при заключении этого и еще 11 договоров общей суммой 2,2 млрд рублей.