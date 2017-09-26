В течение осени 2017 года свои посты потеряют, как минимум, пять российских губернаторов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Под угрозой увольнения находятся губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, а также руководитель Омской области Виктор Назаров, рассказали два собеседника агентства.

В числе других кандидатов на увольнение называют также руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова и губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Недовольны в Кремле и работой глав Владимирской и Мурманской областей Светланы Орловой и Марины Ковтун. Другой собеседник газеты допускает увольнение главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и Магаданской области Владимира Печеного.

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Накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин подал в отставку. Он станет спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Место главы региона займет член Совета Федерации Дмитрий Азаров.