Пациенты стали реже давать взятки врачам или передавать им подарки. Об этом сказано в исследовании Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ, пишет «Коммерсантъ».

В 2013 году сумма взяток в общей сумме платежей за медицину составляла 71,5%, а к 2016 году она сократилась до 48,5%. На это, говорится в исследовании, повлияло падение доходов население, а также увеличение числа платных услуг в стационарных клиниках.

Отмечается, что из-за кризиса домохозяйства стали реже пользоваться платными медицинскими условиями или перешли на более дешевые услуги. Полностью отказаться от платного лечения решили 17,3% пациентов.