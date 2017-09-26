Экономика России могла бы потерять на 500 млрд рублей меньше, если бы государство отказалось от санации некоторых банков. Об этом сказано в презентации Fitch «Регулирование как основной фактор трансформации российской банковской системы. Риски и перспективы», пишет RNS.

«Потери для государства как минимум на 0,5 трлн рублей превышают те, что были бы в случае банкротства этих банков», отмечают в рейтинговом агентстве. Аналитики также сочли сомнительным выбор санаторов для банков.

«Из 30 последних санаций 10 закончились тем, что сами санаторы затем обанкротились или были санированы (“Открытие”, Пробизнесбанк, Татфондбанк, Бинбанк). Судьба некоторых сильно зависит от благополучия санируемых банков», – заявили в Fitch.

В конце августа и в сентябре стало известно, что Центробанк займется санацией банков «Открытие» и Бинбанк.