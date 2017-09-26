В Следственном комитете допросили лиц, близко знакомых с бизнесменом Борисом Березовским, по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник.

«Свидетель рассказал, что незадолго до преступления Политковская приезжала в Лондон и встречалась с Березовским. Тот просил ее подготовить и опубликовать ряд расследований, излагал свои мысли. Однако Политковская отказалась, сочтя, что доводы Березовского не подкреплены доказательной базой. Березовской очень огорчился, обсуждал свою досаду, переросшую в раздражение, со своим окружением, в том числе с Закаевым. Поэтому теоретически эти люди могли быть заказчиками», – рассказал собеседник агентства.

В октябре 2016 года осужденный за организацию убийства Политковской Сергей Хаджикурбанов рассказал, что его и других осужденных по делу просят дать показания против Бориса Березовского и представить его в качестве заказчика убийства.

Бывший официальный представитель СК Владимир Маркин в своей книге «Самые громкие преступления XXI века в России» также писал, что заказ на убийство Политковской мог поступить от Березовского.

Представители семьи журналистки не раз заявляли, что оснований для подозрений Березовского в убийстве Политковской нет.

Корреспондента «Новой газеты» Анну Политковскую застрелили в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. По делу о ее убийстве осудили шесть человек. Заказчики не установлены.