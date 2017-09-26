Основателя «Тинькофф банка» Олег Тиньков отзовет иски к авторам ютьюб-канала «Немагия» Алексею Псковитину и Михаилу Печерскому. Об этом он рассказал в интервью с ведущим YouTube-канала «Дневник хача» Амираном Сардаровым.

«Извиняются, нет – посмотрим, что они сделают. Я не хочу вымаливать извинения или выпрашивать. Я забираю иски без кондиций, без условий», – заявил Тиньков.

Он пообещал отозвать иски о защите чести и достоинства 26 сентября.

В начале августа на канале «Немагия» опубликовали ролик, высмеивающий Тинькова и «Тинькофф банк». Видео набрало более 7 млн просмотров. В конце августа банк и его основатель подали иски о защите чести и достоинства (статья 151 ГК РФ). Представитель банка назвал блогеров «недобросовестными», а сам ролик – «грязью» и «клеветой» и добавил, что будет «делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону».

Суд обязал Роскомнадзор заблокировать видео, а его авторов – прекратить распространять видеоролик.

Позднее к ним также подали иск о клевете (статья 128.1 УК РФ). Тиньков предлагал Псковитину и Печерскому удалить ролик и извиниться, после чего он обещал отозвать иск.