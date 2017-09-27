Шоколад любят все: батончики Mars или Twix можно найти в любом продуктовом магазине, и только в США общий объем продаж на «шоколадном» рынке по итогам прошлого года оценивается примерно в $22 млрд.

Однако столь непроблемная на первый взгляд индустрия уже не первый год испытывает трудности. Как недавно прогнозировали ведущие производители – американская Mars и швейцарская Barry Callebaut – к 2020 году спрос на какао, увеличивающийся в том числе за счет растущего азиатского рынка, будет превышать производство на 1 млн тонн, а к 2030 году разрыв возрастет до 2 млн тонн.

Сложность заключается в поставках сырья: любимый миллиардами продукт получают из какао-бобов – плодов какао-деревьев, произошедших из Американских тропиков, но сегодня также распространенных в Африке и Азии. Какао-бобы очень подвержены климатическим изменениям и различным заболеваниям.

В Западной Африке, где делается 68% мирового какао, показатели производства в последние годы существенно снизились из-за засухи. Как минимум не меньшая беда – в болезнях: по данным Международной организации по какао, инфекции приводят к потерям 30–40% мирового производства продукта. К примеру, до конца семидесятых годов прошлого века благодаря какао-бобам Карибское побережье Коста-Рики относительно процветало. И все было замечательно, пока фермеры не начали замечать, что плоды покрыты чем-то белым, постепенно уничтожающим их. Грибковая плесень Moniliophthora rorer (приводит к монилиозу или, по-другому, к заболеванию «морозная плодовая гниль») вскоре распространилась по всей стране, и к 1983 году экспорт сухого какао упал на 96%. С тех пор индустрия в стране так и не пришла в себя.

Эта поражающая какао-деревья инфекция – пожалуй, главный враг фермеров, который при этом еще и побеждает: занимающимся сбором и продажей какао-бобов зачастую гораздо проще поменять неурожайную и неприбыльную культуру на что-то более неприхотливое вроде кукурузы.

Однако в интернациональном Центре тропических сельскохозяйственных исследований (CATIE), куда входят несколько южно- и центральноамериканских стран, кажется, частично решили проблему с болезнями и заложили фундамент для дальнейшей борьбы, пишет New York Times.